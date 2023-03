Zaporizhzhia | una bimba di otto mesi la decima vittima dell’attacco Invasione russa dell' Ucraina

(Di domenica 5 marzo 2023) Scontri violenti a Bakhmut, la città strategica nel Donbass. Continuano gli attacchi russi anche nel resto. Per l’attacco missilistico ad un palazzo dieci morti civili, l’ultimaestratta dalle macerie una bambina di. L'articolo, unadila proviene da Noi Notizie..

... ed esplosioni si sono udite a, dove intanto è salito a 11 morti il bilancio dell'... La guerra si fa sentire anche in Crimea, dove esplosioni sono state udite vicino adbase aerea russa,...Al posto di comando, Shoigu ha ascoltatorelazione del comandante del raggruppamento, il ... 04 mar 07:01 Sale a 10 il bilancio degli attacchi a, anche un bambino È salito a 10 il ...Gli attacchi russi nella regione di Kherson hanno uccisopersona e ne hanno ferite dieci, secondo l'amministrazione- E' intanto salito a 10 il bilancio delle vittime dell'attacco su ...

Ucraina: esplosioni a Zaporizhzhia, allarmi in metà delle regioni del Paese Agenzia ANSA

Zelensky: «Negoziati per l’adesione all’Ue». Il ministro della Difesa russo in visita in Donbass. Nato: «200 mila soldati russi morti o feriti» ...Due esplosioni sono state udite oggi nella città di Zaporizhzhia, dove è salito a 10 il bilancio delle vittime di un attacco missilistico russo su un condominio. Tra le vittime c'è un bambino. Kiev: ' ...