WWE | Tolto il nome di Vince McMahon dai poster di WrestleMania

(Di domenica 5 marzo 2023) Le vicende interne alla WWE hanno tenuto banco durante gli ultimi mesi., travolto dallo scandalo, lasciò la federazione annunciando via Twitter il suo “ritiro”. In molti dubitarono che si potesse trattare di un addio definitivo ed, infatti, a fine 2022è tornato ad occupare il ruolo di Chairman. Per il momento, seppure non si abbiano notizie certe, sembra chenon sia tornato a dirigere il booking WWE. Rimosso il suoAi fan non è sfuggito un particolare riguardante i primipubblicitari di39, ossia che nelle microscopiche diciture sul fondo compariva la dicitura “Directed by”, un po’ come accade nelle locandine dei film. Ebbene ora questa dicitura è stata ...

WWE: Il bellissimo promo di Cody e Paul Heyman criticato per aver tolto i riflettori da Sami Zayn Zona Wrestling

La WWE possiede già un roster di ottimo livello ma Triple H resta sempre vigile sui tanti talenti sparsi in giro per il mondo, soprattutto quelli in scadenza di contratto; lo stesso si potrebbe dire, ...Nei suoi anni in WWE lo abbiamo conosciuto con il nome di Zack Ryder. Durante tale stint riuscì ad andare over con i fan, a partire da quando iniziò a presentarsi come Internet Champion. Seppur non si ...