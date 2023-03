WWE: Mai messe in dubbio le qualità di Dominik Mysterio, i suoi miglioramenti non sorprendono (Di domenica 5 marzo 2023) Nel 2018, Dominik Mysterio ha iniziato ad allenarsi nel wrestling con Jay Lethal e suo padre, per poi debuttare in WWE nel marzo 2019, dando a Rey Mysterio un’importante ragione per accettare un nuovo contratto con la WWE e non prendere in considerazione un offerta della AEW. Circola voce che la WWE sia rimasta “impressionata” dalla crescita di Dom, e che la compagnia abbia “acquisito maggiore fiducia” in lui, il che si tradurrebbe in un maggior numero di incontri in singolo. Ringside News ha contattato la WWE per confermare queste voci, ma a quanto pare i progressi di Dominik non hanno “impressionato” nessuno, ma questo non toglie nulla alle sue capacità. Un membro fisso del team creativo ha affermato: “Non credo ci sia mai stata una mancanza di fiducia in Dom”, il wrestling è nel suo sangue, quindi non ha ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 5 marzo 2023) Nel 2018,ha iniziato ad allenarsi nel wrestling con Jay Lethal e suo padre, per poi debuttare in WWE nel marzo 2019, dando a Reyun’importante ragione per accettare un nuovo contratto con la WWE e non prendere in considerazione un offerta della AEW. Circola voce che la WWE sia rimasta “impressionata” dalla crescita di Dom, e che la compagnia abbia “acquisito maggiore fiducia” in lui, il che si tradurrebbe in un maggior numero di incontri in singolo. Ringside News ha contattato la WWE per confermare queste voci, ma a quanto pare i progressi dinon hanno “impressionato” nessuno, ma questo non toglie nulla alle sue capacità. Un membro fisso del team creativo ha affermato: “Non credo ci sia mai stata una mancanza di fiducia in Dom”, il wrestling è nel suo sangue, quindi non ha ...

