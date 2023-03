WWE: L’infortunio di Ronda Rousey non preoccupa, il match a WrestleMania 39 non è in dubbio (Di domenica 5 marzo 2023) Durante l’ultimo episodio di SmackDown abbiamo assistito al match fra Shayna Baszler e Tegan Nox, un match velocissimo che ha visto trionfare la Baszler grazie ad una armbar. Originariamente però l’incontro era stato pubblicizzato come un Tag Team match fra Natalya e Tegan Nox contro Shayna Baszler e Ronda Rousey. L’infortunio non preoccupa Il cambiamento che abbiamo visto è dovuto ad un infortunio riportato dalla Rousey al braccio, giustificato da un attacco nel backstage precedente al match. L’infortunio è però legittimo non parte della storyline ma ciò non desta preoccupazioni. Anzi, il match fra il team composto da Ronda Rousey e ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 5 marzo 2023) Durante l’ultimo episodio di SmackDown abbiamo assistito alfra Shayna Baszler e Tegan Nox, unvelocissimo che ha visto trionfare la Baszler grazie ad una armbar. Originariamente però l’incontro era stato pubblicizzato come un Tag Teamfra Natalya e Tegan Nox contro Shayna Baszler enonIl cambiamento che abbiamo visto è dovuto ad un infortunio riportato dallaal braccio, giustificato da un attacco nel backstage precedente alè però legittimo non parte della storyline ma ciò non destazioni. Anzi, ilfra il team composto dae ...

