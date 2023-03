(Di domenica 5 marzo 2023) La, capitanata da Roman Reigns, sta ormai imponendo la sua volontà sulla WWE da più di due anni. Il gruppo, composto anche dagli Usos e Solo Sikoa è rinomato anche per attaccare brutalmente i propri oppositori e ne sanno qualcosa atleti come Matt Riddle, Sami Zayn e Kevin Owens. Gli ultimidel gruppo ai danni di altri wrestler hanno tutti avuto undenominatore, ovvero l’anglesedia posta intorno al collo del rivale appoggiato al paletto. A quanto pare, la WWE è intenzionata a far diventare questo tipo di attacco una peculiarità. Le indiscrezioni Sean Sapp di Fightful ha riportato che la WWE ha deciso, nelle ultime settimane, di rendere glipiù ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Gli attacchi della Bloodline avranno sempre una caratteristica in comune - Zona_Wrestling : WWE: In leggero calo gli ascolti di SmackDown, ma nuovo particolare record al botteghino - SpazioWrestling : Goldberg non ha alcun dubbio, la WWE gli deve ancora un match #Goldberg #WWE - Zona_Wrestling : Bully Ray su Kevin Owens: 'Se sei bravo in quello che fai, non serve avere gli addominali scolpiti'… - Zona_Wrestling : WWE: Calano gli ascolti ma il prodotto si diffonde -

... sappiamo già che compariranno sia Flash che Green Lantern, traaltri. C'è ancora molto da ... potete preordinare il gioco su Amazon )! 17 marzo -2K23 Dopo il successo di pubblico e critica ...L'iscrizione è ormai diventata fondamentale per tuttiutenti che possiedono PS5 (trovate il ... Super Mech League The Vanishing of Ethan Carter Velocibox Victor Vran Overkill Edition2K22 Se ...... The Legend of Heroes Trails to Azure (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch) Dopo... 17 marzo:2k23 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S) Il wrestling ...

WWE Vintage Critic – Countdown to WrestleMania #14 Tuttowrestling

Durante l’ultima puntata di Friday Night SmackDown, Cody Rhodes ha avuto un faccia a faccia con Roman Reigns, ovvero colui che sarà il suo sfidante a WrestleMania Goes Hollywood, citando anche il pay- ...A WrestleMania 39 Brock Lesnar affronterà Omos. Attualmente Brock è una vera e propria leggenda vivente del wrestling WWE e questo match contro una Superstar in rampa di lancio allo “Showcase of the I ...