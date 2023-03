(Di domenica 5 marzo 2023) Laha dato vita ad alcuni dei momenti televisivi più drammatici della storia della WWE. La stable samoana sembrava già inarrestabile con gli Usos a dar man forte a, ma ad aggiungersi ai gemelli è arrivato il loro fratello minore, Solo Sikoa, l’enforcer della. Da subito presentato come una forza inarrestabile, Solo è anche quello che sembra riversare più fiducia e fedeltà al Tribal Chief, ma è probabile che le cose cambino. Nel corso di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato dei piani per Solo Sikoa, che alla luce di quanto accaduto a SmackDown, è stato protetto da una sconfitta, “perché non hanno intenzione di farlo perdere, lo stanno proteggendo per, quando arriverà il momento”. Sami Zayn ha subito la Samoan Spike da Solo, facendolo sembrare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Altro tradimento in casa Bloodline, in futuro Roman Reigns dovrà vedersela con... - Castenik96 : I promo di Cody sono di un altro livello - misterj1995 : RT @WWEItalia: .@BrockLesnar pone fine alla streak di @undertaker, @WWERollins mette a segno il colpo del secolo incassando il suo contratt… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: .@BrockLesnar pone fine alla streak di @undertaker, @WWERollins mette a segno il colpo del secolo incassando il suo contratt… - WWEItalia : .@BrockLesnar pone fine alla streak di @undertaker, @WWERollins mette a segno il colpo del secolo incassando il suo… -

...2K e 2K NextMakers diffonderanno informazioni e contenuti per le modalità di gioco e le caratteristiche preferite dai fan, tra cui: MyGM, Creation Suite, MyRISE, MyFACTION, Universe Mode e...... con unmondo che si cela sotto la superficie. 10 marzo: DC Justice League Caos Cosmico (PC, ... 17 marzo:2k23 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S) Il wrestling ...... solitamente pieno di celebrità e artisti del calibro di Tom Morello, Vince Vaughn e Paul Wight (conosciuto con il nome d'arte di Big Show nel mondo della). Tra l'non è la prima volta che l'...

WWE Vintage Critic – Countdown to WrestleMania #13 Tuttowrestling

Quando si parla di WrestleMania ovviamente non si può non citare la WWE Hall of Fame che si tiene sempre prima dello Showcase of the Immortals nella stessa settimana, con i fans che sono sempre ...Dopo averla vista con una fasciatura al braccio durante Smackdown, arrivano degli aggiornamenti su Ronda Rousey ...