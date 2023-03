Wta Monterrey 2023: montepremi e prize money (Di domenica 5 marzo 2023) Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Monterrey 2023, evento in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Prosegue questa mini-tournée messicana, con l’ultimo appuntamento prima di trasferirsi nel deserto di Indian Wells. Entry list che può contare su una top-5 quale Caroline Garcia, seguita in ordine di ranking dalla ceca Bouzkova, da Donna Vekic e da Elise Mertens per un totale di quattro top-40 presenti. Al via anche le nostre azzurre che già avevano disputato il torneo di Merida, ovvero Bronzetti, Cocciaretto e Giorgi. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Messico è di €245.261, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Prosegue questa mini-tournée messicana, con l’ultimo appuntamento prima di trasferirsi nel deserto di Indian Wells. Entry list che può contare su una top-5 quale Caroline Garcia, seguita in ordine di ranking dalla ceca Bouzkova, da Donna Vekic e da Elise Mertens per un totale di quattro top-40 presenti. Al via anche le nostre azzurre che già avevano disputato il torneo di Merida, ovvero Bronzetti, Cocciaretto e Giorgi. Iltotale dell’evento che si svolgerà in Messico è di €245.261, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 250 Monterrey – Il programma delle semifinali si aprirà il 4 marzo non prima delle ore 23:30 italiane c… - livetennisit : WTA 250 Monterrey e Austin: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) - Ubitennis : WTA Monterrey: Cocciaretto si ferma ai quarti, Mertens non concede nulla. Bene Garcia - Tennis_Ita : WTA Monterrey, finisce la corsa di Cocciaretto: Mertens va in semifinale - federtennis : Si ferma ai QF il percorso di Elisabetta #Cocciaretto nel #WTA 250 di Monterrey: Mertens si aggiudica il match 6-2… -