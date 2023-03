Wta Austin 2023: Kostyuk batte in due set Gracheva in finale (Di domenica 5 marzo 2023) Kostyuk batte Gracheva in due set, 6-3 7-5 a favore dell’ucraina, nella finale del Wta di Austin 2023. Kostyuk, testa di serie numero 8, vince il torneo perdendo solo un set, contro Brengle negli ottavi, e da domani entrerà in top 50 del ranking Wta. Dopo un primo set in cui Kostyuk ha tenuto una sola volta il servizio togliendo la battuta in ogni turno all’avversaria, nel secondo set Gracheva reagisce e va avanti di un break. La russa arriva sul 5-4 e servizio ma spreca un set point perdendo il servizio ai vantaggi. Nel turno di battuta successivo, sul 6-5 Kostyuk, Gracheva accusa un altro passaggio vuoto concedendo il secondo break in fila perdendo il match. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023)in due set, 6-3 7-5 a favore dell’ucraina, nelladel Wta di, testa di serie numero 8, vince il torneo perdendo solo un set, contro Brengle negli ottavi, e da domani entrerà in top 50 del ranking Wta. Dopo un primo set in cuiha tenuto una sola volta il servizio togliendo la battuta in ogni turno all’avversaria, nel secondo setreagisce e va avanti di un break. La russa arriva sul 5-4 e servizio ma spreca un set point perdendo il servizio ai vantaggi. Nel turno di battuta successivo, sul 6-5accusa un altro passaggio vuoto concedendo il secondo break in fila perdendo il match. SportFace.

