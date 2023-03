WTA Austin 2023, Gracheva e Kostyuk si giocano il primo titolo della carriera in Texas (Di domenica 5 marzo 2023) Sfuma il sogno di vedere una finale tutta a stelle e strisce nel torneo WTA di Austin. A giocarsi l’ultimo atto sul cemento texano saranno Marta Kostyuk e Varvara Gracheva: un match inedito, poiché entrambe si giocheranno per la prima volta la possibilità di alzare un trofeo nel circuito maggiore. L’ucraina ha avuto la meglio nella prima semifinale su Diane Collins con il punteggio di 6-4 6-3. Una giornata assai storta al servizio per la finalista dell’Australian Open 2022, mettendo in campo solo il 54% di prime in campo e vincendo solo il 46% con la seconda, sprecando un paio di opportunità di volgere la contesa a suo favore. In nottata invece Varvara Gracheva ha spento il sogno della prima finale per Katie Volynets, la sorpresa del torneo texano. Partita tirata, in cui i servizi non sono ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Sfuma il sogno di vedere una finale tutta a stelle e strisce nel torneo WTA di. A giocarsi l’ultimo atto sul cemento texano saranno Martae Varvara: un match inedito, poiché entrambe si giocheranno per la prima volta la possibilità di alzare un trofeo nel circuito maggiore. L’ucraina ha avuto la meglio nella prima semifinale su Diane Collins con il punteggio di 6-4 6-3. Una giornata assai storta al servizio per la finalista dell’Australian Open 2022, mettendo in campo solo il 54% di prime in campo e vincendo solo il 46% con la seconda, sprecando un paio di opportunità di volgere la contesa a suo favore. In nottata invece Varvaraha spento il sognoprima finale per Katie Volynets, la sorpresa del torneo texano. Partita tirata, in cui i servizi non sono ...

