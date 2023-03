VOTI&STATS – Monza, Ciurria è in grande crescita (Di domenica 5 marzo 2023) La prima stagione in Serie A di Ciurria sta andando oltre le più rosee aspettative, i voti dell’attaccante dopo la vittoria del Monza Non è arrivato presto in Serie A, Patrick Ciurria, che ha peregrinato toccando non poche stazioni prima di raggiungere l’agognata meta di un calciatore: misurarsi con i più grandi. Ma la cosa importante è che il giocatore, nato a Sassuolo 28 anni fa, sta dimostrandosi assolutamente all’altezza del compito. Al pari del suo Monza, del quale è un perfetto testimonial di cosa significhi essere pronti ai salti di categoria: l’anno scorso ha chiuso il campionato della promozione con 38 presenze e 5 reti, quest’anno è già a quota 4 e quella realizzata ieri con l’Empoli è tra le più importanti e belle. L’importanza l’ha descritta bene oggi il Corriere dello Sport: «L’attesa dinamica del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) La prima stagione in Serie A dista andando oltre le più rosee aspettative, i voti dell’attaccante dopo la vittoria delNon è arrivato presto in Serie A, Patrick, che ha peregrinato toccando non poche stazioni prima di raggiungere l’agognata meta di un calciatore: misurarsi con i più grandi. Ma la cosa importante è che il giocatore, nato a Sassuolo 28 anni fa, sta dimostrandosi assolutamente all’altezza del compito. Al pari del suo, del quale è un perfetto testimonial di cosa significhi essere pronti ai salti di categoria: l’anno scorso ha chiuso il campionato della promozione con 38 presenze e 5 reti, quest’anno è già a quota 4 e quella realizzata ieri con l’Empoli è tra le più importanti e belle. L’importanza l’ha descritta bene oggi il Corriere dello Sport: «L’attesa dinamica del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Unico consiglio che posso dare a Governo e Governatori prima che si risolva l'inevitabile questione della magistrat… - Giorgiolaporta : @DarioNardella Scusi Sindaco, lei è stato eletto con 109 mila voti a #Firenze. Vuol dire che due suoi elettori su t… - AmiciUfficiale : Secondo voi Samu con questa coreografia riuscirà ad ottenere i voti più alti dei giudici Samanta Togni, Virna Toppi… - Marcos_5408 : @laura_ceruti @cugusi1952 Ma tu sei una fascistona degna di stare con i tuoi fratellini d’Italia! Lo sei per come s… - armando59285033 : Non mi piace questa cosa @GiorgiaMeloni sa di stato moralizzatore, non ci serve lo stato moralizzatore ma uno stato… -