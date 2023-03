Volo Malaysia Airlines 370, a 9 anni di distanza, la docuserie su Netflix (Di domenica 5 marzo 2023) L’evento che ha scosso il mondo dell’aviazione ed oltre: il Volo Malaysia Airlines 370 che ha visto scomparire nel nulla un intero aereo ed i suoi passeggeri. A distanza di ben nove anni, il colosso dello streaming Netflix il giorno 8 marzo 2023 manderà in onda la docuserie MH370: l’aereo sparito nel nulla Credits: Netflix.com / Trailer Ufficiale di MH370: The Plane That DisappereadLa storia del Volo Malaysia Airlines MH370, l’aereo scomparso 9 anni fa L’aereo Boeing 777-200ER, in partenza dall’aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur e diretto a Pechino-Capitale, si è volatilizzato dai sistemi di localizzazione il 8 marzo 2014, lasciando il mondo a chiedersi cosa sia ... Leggi su moltouomo (Di domenica 5 marzo 2023) L’evento che ha scosso il mondo dell’aviazione ed oltre: il370 che ha visto scomparire nel nulla un intero aereo ed i suoi passeggeri. Adi ben nove, il colosso dello streamingil giorno 8 marzo 2023 manderà in onda laMH370: l’aereo sparito nel nulla Credits:.com / Trailer Ufficiale di MH370: The Plane That DisappereadLa storia delMH370, l’aereo scomparso 9fa L’aereo Boeing 777-200ER, in partenza dall’aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur e diretto a Pechino-Capitale, si è volatilizzato dai sistemi di localizzazione il 8 marzo 2014, lasciando il mondo a chiedersi cosa sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AIopenmind : Malaysia Airlines firma un accordo con IBS Software per migliorare le operazioni di volo con l'AI e il Machine Lear… - AirtQuest : A quasi un decennio dalla scomparsa dell'MH370, il Boeing 777 (ancora) scomparso, Netflix presenterà in anteprima u… - terrybarte : RT @fabio_tab: Porto di Genova, “manifestazione pacifista”: in corteo la bandiera di guerra della Novoróssija, l’uomo a sinistra, davanti a… - Frances_chinz : RT @fabio_tab: Porto di Genova, “manifestazione pacifista”: in corteo la bandiera di guerra della Novoróssija, l’uomo a sinistra, davanti a… - FranzFranzudet : RT @fabio_tab: Porto di Genova, “manifestazione pacifista”: in corteo la bandiera di guerra della Novoróssija, l’uomo a sinistra, davanti a… -