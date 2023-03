Volley, SuperLega: tris di trasferte vincenti. Perugia dice 21, Monza sbanca Modena e va ai play-off, Trento ok (Di domenica 5 marzo 2023) Pomeriggio carico di emozioni in SuperLega con tre match che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa alle posizioni di eccellenza nei play-off e alla salvezza nella massima serie. Vincono in trasferta Perugia (successo numero 21) 3-0 sul campo di Taranto, Trento 3-1 sul campo di Padova e Monza, dopo la rimonta di Modena, 3-2 al PalaPanini. Perugia volta pagina e il campionato ritrova il sereno dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro Piacenza. Gli umbri si portano ad una partita dalla regular season perfetta, ottengono il successo numero 21 in campionato espugnando con un secco 3-0 il campo di una Gioiella Taranto che ha un piede e mezzo in serie A2 ed avrà bisogno di un mezzo miracolo a Milano nell’ultima giornata per ribaltare una situazione che ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Pomeriggio carico di emozioni incon tre match che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa alle posizioni di eccellenza nei-off e alla salvezza nella massima serie. Vincono in trasferta(successo numero 21) 3-0 sul campo di Taranto,3-1 sul campo di Padova e, dopo la rimonta di, 3-2 al PalaPanini.volta pagina e il campionato ritrova il sereno dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro Piacenza. Gli umbri si portano ad una partita dalla regular season perfetta, ottengono il successo numero 21 in campionato espugnando con un secco 3-0 il campo di una Gioiella Taranto che ha un piede e mezzo in serie A2 ed avrà bisogno di un mezzo miracolo a Milano nell’ultima giornata per ribaltare una situazione che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MRB_it : ??? | Le parole del coach rossoblù dopo il ko contro Perugia #MondoRossoBlù #MRB #GioiellaPrismaTaranto #Volley… - PerugiaToday : Superlega, la Sir torna al successo dopo la batosta di Coppa Italia: Taranto giù in tre set - sportface2016 : #Volley #Superlega Trento vince in rimonta contro Padova, Monza si salva al tie break a Modena - MRB_it : ?? | Perugia non fa sconti: al PalaMazzola la Gioiella Prisma Taranto esce sconfitta in tre set #MondoRossoBlù #MRB… - orathai74851624 : RT @BagigionaBagigi: Eccoci qui per l'ultima partita in casa della stagione #SuperLega #volley #PadovaTrento #Pallavolo #PallavoloPadova #… -