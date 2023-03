Volley | SuperLega | Siena-Verona 0-3 | successo netto degli scaligeri al PalaEstra

(Di domenica 5 marzo 2023) Calato il sipario sul posticipo della penultima giornata del campionato didi. Nella sfida delle 20.30, andata in scena al, i padroni di casa dell’Emma Villas Aubay, ultimi in classifica e reduci dalle sconfitte dolorose a Taranto al tie-break, con sorpasso annesso della formazione pugliese, e tra le mura amiche contro i campioni d’Italia di Civitanova, avevano necessità di punti in chiave salvezza nella sfida contro la WithU. Compagine veronese che si è presentata da quinta forza in classifica con 31 punti all’attivo, confortata dalla vittoria per 3-2 contro Modena, partita nella quale si sono messi molto in evidenza l’opposto russo Maksim Sapozhkov con 29 punti e con 19 il maliano Noumory Keita e lo sloveno Rok Moži?. Ebbene, è arrivato il ...

Penultima giornata di Superlega che chiude la sua stagione regolare domenica prossima. Taranto - Perugia 0 - 3 (22 - 25, ... Taranto- Sisley Treviso 3 - 2). Oggi pomeriggio sono andati in scena i match validi per la 21ª giornata di Superlega 2022/2023. Perugia torna al successo dopo aver subito la prima sconfitta stagionale nelle semifinali di Coppa Italia contro Piacenza, poi vincitrice in finale con Trento, e batte Taranto in ...

Volley, Superlega 21° giornata. Tris di trasferte vincenti! Perugia dice 21, Monza sbanca Modena e va ai play-off e Trento si impone a Padova OA Sport

Calato il sipario sul posticipo della penultima giornata del campionato di Superlega di volley. Nella sfida delle 20.30, andata in scena al PalaEstra, i padroni di casa dell’Emma Villas Aubay Siena, u ...Pomeriggio carico di emozioni in Superlega con tre match che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa alle posizioni di eccellenza nei play-off e alla salvezza nella massima serie. Vincono in trasfer ...