Volley femminile | Serie A1 | Scandicci passeggia su Chieri Vincono Busto | Casalmaggiore e Cuneo

(Di domenica 5 marzo 2023) In archivio i primi quattro incontri dell’ottava giornata del girone di ritorno diA1 di2022/23. Vittoria importante pernell’unico incontro che vedeva coinvolte squadre di alta classifica, mentre arrivano risultati importanti in chiave ingresso ai playoff e salvezza. Prova di forza della Savino del Beneche tra le mura di casasulla Reale Mutua Fenera, vincendo agevolmente per 3-0 (25-21, 25-20, 25-20). Con questi tre punti le toscane si riportano ad una sola lunghezza dalla capolista Conegliano, che avrà stasera la possibilità di rispondere. Top scorer del match un’eccezionale Zhu Ting che chiude con 21 punti, coadiuvata dai 14 di Indre Sorokaite ed i 12 di Camilla Mingardi. Vittoria importante per ...

La diretta testuale live di VeroMilano - Prosecco Doc Imoco Conegliano , partita valevole per l'ottava giornata di ritorno della regular season di Serie A12022/2023 di. Cresce l'attesa per il big match di giornata. Le ragazze di Marco Gaspari, terze a quota 46 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il successo e ...2022 - 2023 Serie B1Girone C Tabellino partita Azimut Giorgione - SpaccaSquadra in casa Azimut Giorgione Squadra avversaria SpaccaPrestazione da dimenticare in fretta ...2022 - 2023 Serie B1Girone C Tabellino partita Azimut Giorgione - SpaccaSquadra in casa Azimut Giorgione Squadra avversaria SpaccaPrestazione convincente dell' Azimut ...

La Regular Season dell’Itas Trentino si chiude come meglio non poteva terminare. Il successo per tre a zero ottenuto al PalaRadi di Cremona regala infatti al sestetto di Saja il dodicesimo successo ...In archivio i primi quattro incontri dell’ottava giornata del girone di ritorno di Serie A1 di volley femminile 2022/23. Vittoria importante per Scandicci nell’unico incontro che vedeva coinvolte squa ...