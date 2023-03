Volley Bergamo 1991, a Urbino per invertire il trend in trasferta (Di domenica 5 marzo 2023) Bergamo. Volley Bergamo 1991 si fa bella per un nuovo appuntamento in diretta televisiva: domenica 5 marzo, alle 18, SkySport e il PalaSport Carneroli di Urbino faranno da cornice al match con la Megabox Vallefoglia. Una sfida che mette nuovamente in palio punti importanti per dare stabilità alla classifica che ora vede le rossoblù in sesta posizione, con 4 punti di vantaggio sul nono posto occupato da Firenze, riferimento per la corsa ai playoff. Stefano Micoli, però, avverte: “Ci aspetta una partita ostica, perché il valore dell’avversario è cresciuto rispetto al match dell’andata, anche grazie all’inserimento dell’opposto americano Drew. Dovremo affrontare la partita con la mentalità giusta, supportata dalla consapevolezza dei nostri mezzi e della nostra accresciuta esperienza, derivante da alcuni ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 marzo 2023)si fa bella per un nuovo appuntamento in diretta televisiva: domenica 5 marzo, alle 18, SkySport e il PalaSport Carneroli difaranno da cornice al match con la Megabox Vallefoglia. Una sfida che mette nuovamente in palio punti importanti per dare stabilità alla classifica che ora vede le rossoblù in sesta posizione, con 4 punti di vantaggio sul nono posto occupato da Firenze, riferimento per la corsa ai playoff. Stefano Micoli, però, avverte: “Ci aspetta una partita ostica, perché il valore dell’avversario è cresciuto rispetto al match dell’andata, anche grazie all’inserimento dell’opposto americano Drew. Dovremo affrontare la partita con la mentalità giusta, supportata dalla consapevolezza dei nostri mezzi e della nostra accresciuta esperienza, derivante da alcuni ...

