"Voglio due figli". Jonathan Kashianian, annuncio a sorpresa in tv

A Ciao Maschio Jonathan Kashanian si è confessato, ha parlato di famiglia, sentimenti e di figli sui quali ha fatto una rivelazione a dir poco inattesa. Jonathan Kashanian è uno dei personaggi più vulcanici del panorama televisivo italiano. La sua simpatia, apprezzata per la prima volta su Canale 5 al 'Grande Fratello', lo ha accompagnato nelle sue successive esperienze nel piccolo schermo. Fino allo scorso anno, quando il programma è stato chiuso, è stato volto della trasmissione 'Detto Fatto' e con la conduttrice televisiva Bianca Guaccero aveva sempre dato vita a sketch esilaranti. Le sue battute e i suoi sfottò alla padrona di casa erano amati dal pubblico e dai suoi innumerevoli fan di Instagram. Eppure, dieto alla sua maschera di strafottenza, c'è un uomo a tratti insicuro. L'ex naugrafo ha 42 anni e ha confessato di sentirsi ...

