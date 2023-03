Voci di donne «inedite» che cercano il loro spazio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Mercoledì 8 marzo, alle 21, il Teatro Serassi di Villa d’Almè ospiterà uno spettacolo con la regia di Chiara Donize… - Enzinho1972 : RT @CancAtomic: Noi Juventini siamo gli uomini più desiderati d'italia. Ogni giorno veniamo tempestati di telefonate da parte di donne, co… - Giovann39862505 : RT @CancAtomic: Noi Juventini siamo gli uomini più desiderati d'italia. Ogni giorno veniamo tempestati di telefonate da parte di donne, co… - MENUETTOit : #Food e #Music: 'Voci di donne', al liceo classico Lanza di Foggia 'Solo Mia' ed esibizioni musicali per ... - pg_chirico : RT @CancAtomic: Noi Juventini siamo gli uomini più desiderati d'italia. Ogni giorno veniamo tempestati di telefonate da parte di donne, co… -

Durante la gestazione, infatti, leassistono alla magia della vita e di come agisca su di ... il fatto che fosse incinta, non era ancora di dominio pubblico ed erano circolate solamente le......evento corale per vivere il mondo etrusco al femminile con una visita guidata tematica a più, ... Per le, l'ingresso è gratuito. ...... insieme a Valentina Bertini, assessore alle Pari Opportunità, Marta Galluzzo, presidente del Consiglio, Daria Palotti e Sara Puccinelli, faranno parte delle seiche presteranno le proprie...

Voci, sguardi e immaginari delle “Donne di carta” in Calabria CulturaIdentità

L’appuntamento. Mercoledì 8 marzo, alle 21, il Teatro Serassi di Villa d’Almè ospiterà uno spettacolo con la regia di Chiara Donizelli. «L’amore è uno dei modi principali che abbiamo per sentirci vivi ...Storie di donne che hanno cambiato il mondo, di sorellanza, di lotta e resistenza. La rassegna proposta dall’assessorato alle Pari opportunità propone incontri, concerti, spettacoli, presentazioni di ...