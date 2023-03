Vite al limite | superato il peso record mai visto prima | la triste fine di Joyce

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 5 marzo 2023)ha una delle storie più tragiche che si siano mai viste nel noto programma di Real Time. Cosa le è successo dopo “al”? Come quella di, purtroppo, se ne sono viste tante di store nel noto programma Real Tme, versione italiana del format statunitense “My 600lb life“. Lo show segue il percorso di uomini e donne di tutte le età che vogliono cambiare vita una volta per tutte, dimagrendo anche di centinaia e centinaia di chili per poter condurre di nuovo un’esistenza normale. Tutto questo grazie alle cure del chirurgo bariatrico Nowzaradan che darà ai pazienti una dieta da seguire per perderee potersi eventualmente sottoporre ad un intervento di bypass gastrico. Fonte: Web –Del Viscovo, cheha fatto dopoal ...