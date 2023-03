Virtus Bologna-Derthona Tortona | Lega Basket A | programma e diretta

(Di domenica 5 marzo 2023) Dopo un lungo stop di tre settimana dovuto alla disputa delle Final Eight di Coppa Italia e agli impegni delle vari Nazionali diin giro per il mondo, laA è tornata a infiammare i tifosi nostrani con lo start ufficiale, avvenuto nella serata di ieri, ventesima giornata che ha visto impegnate in terra sarda Dinamo Sassari e Umana Reyer Venezia. In questa domenica sono diversi gli incontri che si susseguiranno e che contribuiranno a riscrivere la classifica: uno di questi è, gara d’altissima classifica. Ecco tutto quello che c’è da sapere con ile latv della contesa....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BasketCity_net : - VuNereBologna : ?? #GameDay ???? 20ª Giornata Serie A ?? Virtus Bologna-Derthona Tortona ??? Segafredo Arena ? 20:00 ?? Eurosport 2 ??… - RadioGoldAl : Bertram Derthona di nuovo contro la Virtus Bologna dopo la delusione in Coppa - news_bologna : Virtus Bologna Tortona, dove vederla - infoitsport : Diretta Virtus Bologna-Partizan Belgrado: dove vederla in tv e live streaming -

Remake dell'ultima semifinale di Coppa Italia vinta dal quintetto di Scariolo sui ...Proprio a, l'Olimpia ha tirato fuori la migliore partita dell'anno in campionato. Può ... Poi se la sconfitta nettissima dellacontro il Fenerbahce è solo un passo falso, dovranno ...... e arrivano da una serie di risultati altalenanti; in casa, però, hanno perso solo tre volte, di cui due contro Olimpia Milano e. I pugliesi, da canto loro, sono reduci da quattro ...

Olimpia e Virtus entrano in un periodo critico ... In mezzo, lo scontro diretto a Bologna. Proprio a Bologna, l’Olimpia ha tirato fuori la migliore partita dell’anno in campionato. Può ripetersi Se ...La Virtus Bologna, dopo il ko in Euroleague sul parquet del Fenerbahçe, ospita la Bertram Yachts Tortona, sconfitta proprio dai felsinei nella recente semifinale di Frecciarossa Final Eight 2023. Le d ...