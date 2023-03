Violenza anarchica a Torino, Crosetto: «Con questa gente non si tratta. Vanno bloccati, giudicati e puniti» (Di domenica 5 marzo 2023) Governo e maggioranza condannano con fermezza la furia violenta degli anarchici. E nell’assordante silenzio della sinistra, il più duro nel denunciare la devastazione di ieri è Guido Crosetto. Il quale, in tweet ha dichiarato: «Con questa gente non si tratta. Vanno bloccati, giudicati e puniti». Perché quel disastro di ieri ha nomi e cognomi: quelli di chi ha messo a ferro e fuoco Torino, trasformata in poche ore in un teatro di guerra. Vetrine spaccate, auto danneggiate, incendi appiccati ovunque e il lancio di bombe carta, hanno riportato il capoluogo piemontese, e il Paese tutto, a scenari cupi e apocalittici di devastazione e paura tipici degli Anni di piombo. Eppure, di fronte a tutto questo, mentre nelle aule del governo e tra i ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 marzo 2023) Governo e maggioranza condannano con fermezza la furia violenta degli anarchici. E nell’assordante silenzio della sinistra, il più duro nel denunciare la devastazione di ieri è Guido. Il quale, in tweet ha dichiarato: «Connon si». Perché quel disastro di ieri ha nomi e cognomi: quelli di chi ha messo a ferro e fuoco, trasformata in poche ore in un teatro di guerra. Vetrine spaccate, auto danneggiate, incendi appiccati ovunque e il lancio di bombe carta, hanno riportato il capoluogo piemontese, e il Paese tutto, a scenari cupi e apocalittici di devastazione e paura tipici degli Anni di piombo. Eppure, di fronte a tutto questo, mentre nelle aule del governo e tra i ...

