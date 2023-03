Vince Mourinho, stasera Napoli Roma e Lazio in Champions (con l’Inter) (Di domenica 5 marzo 2023) Vince la Roma, Vince Mourinho. Vince la partita che secondo i presunti fighetti del pallone, sarebbe il calcio superato. Roma-Juventus 1-0. Con gol di Mancini che segna nel secondo tempo con un gran diagonale di destro da fuori area, imparabile. La squadra di Allegri può recrminare per due pali: uno esterno di Cuadrardo e un altro in realtà è una quasi autorete di Mancini. Nel finale, appena entrato, Kean dà nuova prova del suo quoziente d’intelligenza e si fa espellere per un calcione. Mourinho rinuncia al centravanti, gioca con Wijnaldum che all’occorrenza fa la prima punta nel triangolo d’attacco che ha in Dybala e Pellegrini gli altri due vertici. Il portoghese lascia i centravanti in panchina e schiera Matic al fianco di Cristante. Allegri si affida a Vlahovic e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023)lala partita che secondo i presunti fighetti del pallone, sarebbe il calcio superato.-Juventus 1-0. Con gol di Mancini che segna nel secondo tempo con un gran diagonale di destro da fuori area, imparabile. La squadra di Allegri può recrminare per due pali: uno esterno di Cuadrardo e un altro in realtà è una quasi autorete di Mancini. Nel finale, appena entrato, Kean dà nuova prova del suo quoziente d’intelligenza e si fa espellere per un calcione.rinuncia al centravanti, gioca con Wijnaldum che all’occorrenza fa la prima punta nel triangolo d’attacco che ha in Dybala e Pellegrini gli altri due vertici. Il portoghese lascia i centravanti in panchina e schiera Matic al fianco di Cristante. Allegri si affida a Vlahovic e ...

