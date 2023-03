VIDEO – Sorpresa di Giovanni Simeone al papà Diego, ieri a Madrid (Di domenica 5 marzo 2023) Sorpresa di Giovanni Simeone al papà Diego, ieri a Madrid al Wanda Metropolitano per festeggiare le 613 panchine L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 5 marzo 2023)dialal Wanda Metropolitano per festeggiare le 613 panchine L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamami_lu : dana ha fatto una diretta Instagram, spero che qualcuno ha fatto il video, ha speso delle bellissime parole su anto… - holdxlou : lo so che giulia non può ma almeno una sorpresa da parte di matteo, mattia, francis, carlo conosce mezza italia sto… - transformers356 : Gli manca così tanto Giuli???? Fategli una sorpresa! #thepisis #prelemi #GFvip - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: Quinto successo stagionale per Bautista in Gara 2, dopo essere caduto in Superpole Race. Toprak vince la sprint e poi f… -