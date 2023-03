VIDEO Sci alpino | Sofia Goggia beffata dal meteo | tripletta austriaca nel pazzo superG di Kvitfell

(Di domenica 5 marzo 2023)sembrava aver ormai archiviato la prima vittoria indal lontano dicembre 2021. Poi ildi Kvitfjell, in Norvegia, ha svelato di avere piani diversi. La nevicata è calata di intensità, rendendo la pista molto più veloce e relegando l’azzurra al quarto posto, alle spalle di un terzetto tutto austriaco. Una beffa cocente per la bergamasca che aveva trovato finalmente le sensazioni giuste anche in, in una stagione in cui nella specialità non aveva mai ricevuto le risposte desiderate dalle sue prestazioni. Il quarto posto ottenuto oggi rimane infatti comunque il miglior risultato stagionale dopo i due cinque posti di dicembre. Riviviamo insieme le emozioni della prova dineldi Kvitfjell, una prestazione ...

Gli highlights del Super - G di domenica da Kvitfjell , tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di sci alpino. In una gara fortemente condizionata dalle condizioni metereologiche c'è un podio tutto austriaco composto da Ortlieb, Venier e Gritsch. Quarta posizione per Sofia Goggia, che avrebbe ...

