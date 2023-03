VIDEO: Roman Reigns sconfigge ancora Sami Zayn, ma alla fine a ridere è il canadese (Di domenica 5 marzo 2023) Ieri notte si è svolto un Live Event in quel di Toronto, Canada. Nel main event è andato in scena il rematch di Elimination Chamber tra Roman Reigns e Sami Zayn. Si tratta dell’atto secondo tra i due, dopo che Sami si è ribellato al Tribal Chief alla Royal Rumble. Roman ha vinto ancora una volta, mantenendo le cinture, ma alla fine l’ultimo a ridere è stato Zayn. Piccola soddisfazione per Sami L’atto secondo di Roman Reigns vs Sami Zayn è andato ancora una volta a favore del Tribal Chief. Sami ci ha provato in tutti i modi, ma niente da fare. A ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 5 marzo 2023) Ieri notte si è svolto un Live Event in quel di Toronto, Canada. Nel main event è andato in scena il rematch di Elimination Chamber tra. Si tratta dell’atto secondo tra i due, dopo chesi è ribellato al Tribal ChiefRoyal Rumble.ha vintouna volta, mantenendo le cinture, mal’ultimo aè stato. Piccola soddisfazione perL’atto secondo divsè andatouna volta a favore del Tribal Chief.ci ha provato in tutti i modi, ma niente da fare. A ...

