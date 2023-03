Video: Il Tottenham è troppo performante, dice l’esperto, oltre ad essere noioso (Di domenica 5 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Sabato pomeriggio ha visto un’altra pessima prestazione del Tottenham, questa volta in trasferta contro i Wolves, e ha portato un esperto in particolare a lanciarsi in uno sproloquio sulla forma attuale dei londinesi del nord. La sconfitta al Molineux ha fatto seguito a una scioccante sconfitta in FA Cup contro lo Sheffield United ed è servita a sottolineare, secondo Mark Goldbridge di talkSPORT, che gli Spurs sono semplicemente noiosi da guardare in questi giorni. Inoltre, l’esperto ha suggerito che la squadra al momento sta effettivamente superando le prestazioni e non dovrebbe essere neanche lontanamente vicina ai primi quattro della Premier League. Altre Storie / Ultime notizie Se ciò non bastasse a irritare i fan del Tottenham, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 5 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Sabato pomeriggio ha visto un’altra pessima prestazione del, questa volta in trasferta contro i Wolves, e ha portato un esperto in particolare a lanciarsi in uno sproloquio sulla forma attuale dei londinesi del nord. La sconfitta al Molineux ha fatto seguito a una scioccante sconfitta in FA Cup contro lo Sheffield United ed è servita a sottolineare, secondo Mark Goldbridge di talkSPORT, che gli Spurs sono semplicemente noiosi da guardare in questi giorni. Inha suggerito che la squadra al momento sta effettivamente superando le prestazioni e non dovrebbeneanche lontanamente vicina ai primi quattro della Premier League. Altre Storie / Ultime notizie Se ciò non bastasse a irritare i fan del, ...

