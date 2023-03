Video Gol Zaniolo in Istanbulspor - Galatasaray 0 - 6 (Di domenica 5 marzo 2023) Continua con successo l'inizio di avventura di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. L'ex centrocampista della Roma, nel finale di un'amichevole ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 5 marzo 2023) Continua con successo l'inizio di avventura di Nicolòal. L'ex centrocampista della Roma, nel finale di un'amichevole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ?? Buon compleanno a Pierluigi #Casiraghi che festeggia 5??4?? anni ?? 44 presenze e 13 gol in #Nazionale ????… - DiMarzio : #MLS | Il video del primo gol di Giorgio #Chiellini con la maglia del @SomosLAFC - 1913parmacalcio : Buongiorno dal gol numero 8 di Franco Vazquez in campionato... #RegginaParma #ForzaParma ???? - Serhatg83076105 : @niccolo_zaniolo Ehi amico, ti auguro successo nel Galatasaray. Abbiamo fiducia in te. Lascia che questa canzone ve… - Fiorentinanews : VIDEO: #Chiellini segna il suo prim0 gol in #MLS e lo celebra omaggiando #DavideAstori -