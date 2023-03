VIDEO – Atalanta-Udinese 0-0, Serie A: gli highlights della partita (Di domenica 5 marzo 2023) Atalanta-Udinese, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il VIDEO con gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo. NIENTE RISCATTO – Atalanta-Udinese 0-0 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. L’Atalanta ha fatto appena quattro punti nelle ultime cinque partite. La prima grande occasione è per l’Udinese, al 17? con un contropiede non finalizzato da Sandi Lovric che calcia malamente a lato. Su grosso errore di Berat Djimsiti dieci minuti dopo Beto lanciato solo davanti alla porta, lo ferma in uscita bassa Juan Musso provvidenziale. Per Gian Piero ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023), anticipoventicinquesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo ilcon gligiocata al Gewiss Stadium di Bergamo. NIENTE RISCATTO –0-0 nell’anticipoventicinquesima giornata diA. L’ha fatto appena quattro punti nelle ultime cinque partite. La prima grande occasione è per l’, al 17? con un contropiede non finalizzato da Sandi Lovric che calcia malamente a lato. Su grosso errore di Berat Djimsiti dieci minuti dopo Beto lanciato solo davanti alla porta, lo ferma in uscita bassa Juan Musso provvidenziale. Per Gian Piero ...

