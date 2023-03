Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 5 marzo 2023)DEL 5 MARZOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 14+000 PERMANGONO DISAGI SU VIA OSTIENSE, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA ACILIA E VITINIA IN DIREZIONE; ED E’ IN CORSO LA 48ESIMA EDIZIONE DELLA MEZZA MARATONA-OSTIA, CHE SI CONCLUDERA’ SUL LITORALE DI OSTIA ANTICA; ATTIVE CHIUSURE AL TRANSITO VEICOLARE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A PARTIRE DA VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, CON DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA REGIONALE VALLE DEL LIRI, IN PROVINCIA DI FROSINONE, SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL NEL COMUNE DI ARCE; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SUL TRATTO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ????? #Roma 48esima edizone della mezza maratona Roma-Ostia ?? Domenica #5marzo ? dalle 9 alle 13:30 partenza dal… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2023 ore 18:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-03-2023 - LuceverdeRoma : ????? #Roma 48esima edizone della mezza maratona Roma-Ostia ?? Domenica #5marzo ? dalle 9 alle 13:30 partenza dal… - LuceverdeRoma : ????? #Roma 48esima edizone della mezza maratona Roma-Ostia ?? Domenica #5marzo ? dalle 9 alle 13:30 partenza dal… - LuceverdeRoma : ????? #Roma 48esima edizone della maratona Roma-Ostia ?? domenica #5marzo 2023 ? dalle 9 alle 13:30 ? Partenza dal… -

... via Maria Vittoria, via Fratelli Calandra, corso Vittorio Emanuele II, via San Massimo, via Principe Amedeo, via Giuseppe Pomba, via Andrea Doria, via, piazza C. L. N. Come cambia la...Per i veicoli provenienti da Collecchio, direzione Parma, sarà necessario imboccare via, fino a via Emilia Ovest, per poi proseguire verso Parma. L'Azienda TEP S.p. A. provvederà alla deviazione ...Attualmente la circolazione è deviata lungo lalimitrofa, con indicazioni in loco. Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell'Ordine; al termine delle operazioni di ...