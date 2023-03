Via Crucis a Steccato di Cutro, in processione la croce realizzata con pezzi del barcone: “Ci inorridiscono morti come questi” (Di domenica 5 marzo 2023) Sono tante le persone che in queste ore si sono recate a Steccato di Cutro per prendere parte alla Via Crucis per i migranti morti nel naufragio di domenica scorsa. La croce è stata realizzata con pezzi di legno del barcone naufragato: “A noi non ci fanno paura i vivi, ci inorridiscono i morti, questi morti e morti come questi”. così Monsignor Stefano Parisi, per anni rettore della cattedrale di Crotone e ora vescovo di Lamezia Terme. “Quando ero parroco qui nel 2004 – ricorda Mons. Parisi – c’è stato uno sbarco. Anche allora tutta la gente di Steccato si riversò in spiaggia con coperte, cappotti, acqua, pane. Hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Sono tante le persone che in queste ore si sono recate adiper prendere parte alla Viaper i migrantinel naufragio di domenica scorsa. Laè statacondi legno delnaufragato: “A noi non ci fanno paura i vivi, ci”. così Monsignor Stefano Parisi, per anni rettore della cattedrale di Crotone e ora vescovo di Lamezia Terme. “Quando ero parroco qui nel 2004 – ricorda Mons. Parisi – c’è stato uno sbarco. Anche allora tutta la gente disi riversò in spiaggia con coperte, cappotti, acqua, pane. Hanno ...

