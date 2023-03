«Vi ringrazio davvero tanto», il messaggio di Maria De Filippi prima di C’è Posta per Te (Di domenica 5 marzo 2023) Appena prima della messa in onda del programma la conduttrice ha voluto dedicare un pensiero a chi le sta dimostrando affetto e vicinanza dopo la morte del marito Maurizio Costanzo Leggi su vanityfair (Di domenica 5 marzo 2023) Appenadella messa in onda del programma la conduttrice ha voluto dedicare un pensiero a chi le sta dimostrando affetto e vicinanza dopo la morte del marito Maurizio Costanzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaretta1401 : RT @CePostaPerTeOff: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo a… - rainbow_vals : RT @CePostaPerTeOff: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo a… - sofiacolombo23 : RT @CePostaPerTeOff: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo a… - edserwings : RT @CePostaPerTeOff: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo a… - A_LisaCorrado : Ringrazio davvero Sonia Filippazzi per questa bella intervista a “L’aria che respiri” di @RaiRadio1 ! Una puntata d… -