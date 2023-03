(Di domenica 5 marzo 2023) Alessandro Fassina, ex pilota e campione del mondo di Rally, è presidente della societàMilano Fabbrica Automobili. In esclusiva a ilGiornale.it, racconta come è nato ildi IF e quali sono le ambizioni del futuro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauratrema37 : @lozardituitter Questa cosa già l'ho vista su telegram, perché c'è quell'uomo che ha aperto il canale ex russian to… - samipi28 : C'è qualquadra che non cosa nel racconto #cepostaperte - Manu83449580 : @alessandroda84 Si si assolutamente Io ovviamente non ho visto cosa ha passato mia mamma da bambina diabetica negl… - levillaneve : RT @GUCCYBABY: @MortoDiFibra Io sono d’accordo, ma qua non è questione di essere genitori o meno è questione di empatia, se io ti racconto… - _evuzza : RT @Radio3tweet: Cosa unisce il teologo Vito Mancuso e il cantautore #LucioDalla? Il racconto di una lunga amicizia e, insieme, di alcune f… -

Masterchef, il vincitore rivelafarà della vincita Vincere un programma come Masterchef dona ... Soddisfazione, sacrificio e speranza futura, si uniscono nel suoinedito. In foto si vede ...Ma di me, in un mio, in un romanzo, persino in una poesia che è lapiù intima che si possa produrre, c'è tutto e niente". Léna continua a stare in silenzio, Alba capisce che è anche ...... forse, così non è mai stato - commenta lo scrittore - Basti pensare a ciò che raccontò il pentito Leonardo Messina, quando chiarì espressamente come il ruolo delle donne diNostra sia ...

"Vi racconto cosa c'è dietro il rilancio di Isotta Fraschini" ilGiornale.it

«Mentre lavoravo mi ripetevo una frase di Hemingway: "scrivi la cosa più autentica che sai"». Francesca Giannone racconta come è nato La portalettere. Il suo fulminante romanzo d'esordio è un vero ...Quindi il racconto della nebbia, del non ricordo ... Perché io so che ci sto mettendo tutta la mia forza, e mi sforzerò di superare questa cosa». E in questa rara incursione nei sentimenti personali, ...