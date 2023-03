Verstappen-Leclerc vicini: lotta aperta nel GP Bahrain di F1 (Di domenica 5 marzo 2023) Prima fila tutta della Red Bull. Seconda fila tutta colorata di rosso con le Ferrari che tenteranno di aggredire le vetture del Toro già dallo spegnimento dei semafori. Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 è pronto a scattare dopo le belle Qualifiche di ieri: il grande favorito è ovviamente il campione del mondo in carica che potrà contare, sulla carta, della scorta del compagno di squadra Sergio Perez. Le Rosse di Maranello di Charles Leclerc e Carlos Sainz, però, sembrano tenere (sorprendentemente) botta più del previsto. Verstappen-Leclerc vicinissimi nel GP Bahrain di F1: le sensazioni dei due piloti “Non ero sicuro della pole – ha commentato Max Verstappen di Red Bull dopo la pole position – le prove sono state difficili, e non avevo un buon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Prima fila tutta della Red Bull. Seconda fila tutta colorata di rosso con le Ferrari che tenteranno di aggredire le vetture del Toro già dallo spegnimento dei semafori. Il Gran Premio deldi Formula 1 è pronto a scattare dopo le belle Qualifiche di ieri: il grande favorito è ovviamente il campione del mondo in carica che potrà contare, sulla carta, della scorta del compagno di squadra Sergio Perez. Le Rosse di Maranello di Charlese Carlos Sainz, però, sembrano tenere (sorprendentemente) botta più del previsto.ssimi nel GPdi F1: le sensazioni dei due piloti “Non ero sicuro della pole – ha commentato Maxdi Red Bull dopo la pole position – le prove sono state difficili, e non avevo un buon ...

