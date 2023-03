Verstappen e Red Bull, strapotere già in Bahrain. La Ferrari lascia a piedi Leclerc, Alonso da urlo (Di domenica 5 marzo 2023) E’ già strapotere Red Bull in Bahrain, dove è buona la prima per Max Verstappen che riprende da dove aveva terminato lo scorso anno. Una prima gara dell’anno di puro dominio, condotta agevolmente al comando, senza problemi se non quelli probabilmente inventati dall’olandese per caricarsi e non addormentarsi, visto che prende subito margine e lo gestisce alla perfezione trovando l’ennesima vittoria. Il due volte campione fa il vuoto, ma Sergio Perez sale sul gradino del podio in una nuova doppietta del team austriaco, che ha dimostrato di essere più veloce, più affidabile, più consistente delle altre. Magari non con un gap particolarmente schiacciante nei confronti delle rivali, ma è la somma di queste componenti a fare la differenza. Già, perché a far da contraltare al trionfo targato Red Bull e ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) E’ giàRedin, dove è buona la prima per Maxche riprende da dove aveva terminato lo scorso anno. Una prima gara dell’anno di puro dominio, condotta agevolmente al comando, senza problemi se non quelli probabilmente inventati dall’olandese per caricarsi e non addormentarsi, visto che prende subito margine e lo gestisce alla perfezione trovando l’ennesima vittoria. Il due volte campione fa il vuoto, ma Sergio Perez sale sul gradino del podio in una nuova doppietta del team austriaco, che ha dimostrato di essere più veloce, più affidabile, più consistente delle altre. Magari non con un gap particolarmente schiacciante nei confronti delle rivali, ma è la somma di queste componenti a fare la differenza. Già, perché a far da contraltare al trionfo targato Rede ...

