Verstappen e la Red Bull dominano in Bahrain | disastro Ferrari | Leclerc si ritira per problemi alla power unit

(Di domenica 5 marzo 2023) Max Verstappen vince la Red Bull Gran Premio del Bahrain, la prima prova del Mondiale di F1 2023. Il campionato inizia sotto il segno dell'olandese due volte campione del mondo, che amministra la gara dal via fino alla bandiera a scacchi.

Max Verstappen ha conservato il primo posto dopo la partenza del Gp del Bahrain che apre la stagione del Mondiale 2023. Alle spalle dell'olandese della Red Bull c'è la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. A trionfare sul circuito di Sakhir è Max Verstappen, dominatore davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez. Sul terzo gradino del podio c'è Fernando Alonso. Queste le pagelle del gran premio del Bahrain, gara d'esordio del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul tracciato di Sakhir s'impone il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro di lui, il compagno di team Sergio Pérez e l'Aston Martin dell'eterno Fernando Alonso. Verstappen - voto 8: Ricomincia come aveva lasciato: tritando gli avversari.

F1: in Barhain pole di Verstappen, Red Bull davanti a Ferrari - F1 Agenzia ANSA

Ad intervistare i primi tre classificati è stato Nico Rosberg. Max Verstappen (1°, Red Bull): “Primo stint molto buono, lì ho creato il vantaggio. Dopo ho solo gestito le gomme, non puoi mai sapere ...Finale - Verstappen vince, dopo averlo dominato, il primo Gran Premio stagionale. Secondo Perez per una doppietta tutta Red Bull. Terzo gradino del podio per un fantastico Alonso e una super ...