Verstappen domina in Bahrain ed è doppietta Red Bull, Alonso sul podio (Di domenica 5 marzo 2023) Il Gran Premio del Bahrain 2023 è stato completamente l'opposto rispetto a quello visto lo scorso anno. Il problema tecnico di Leclerc ha costretto il monegasco della Ferrari a ritirarsi dalla gara mentre era in terza posizione con un passo gara che non era affatto competitivo rispetto ad una Red Bull che ha dominato in L'articolo proviene da Webmagazine24.

