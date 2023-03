Verstappen domina in Bahrain | dietro di lui Perez e Alonso

(Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Stagione nuova, ma la sinfonia è sempre la stessa: Maxe la Red Bullno in, con l'olandese che si aggiudica la prima gara del 2023 di Formula 1 e la scuderia austriaca che completa la doppietta con il secondo posto di Sergio. Chiude il podio un fenomenale Fernandosu Aston Martin, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz. Capitolo Rosse: inizio subito in salita per il team di Maranello, che dopo la doppietta dell'anno scorso sul tracciato di Sakhir, stavolta non centra neanche il podio ed è subito costretto al primo ritiro con Charles Leclerc (problemi al motore nel corso del 41 giro quando era terzo). Le Mercedes chiudono al quinto (Lewis Hamilton) e settimo posto (George Russell), con in mezzo l'altra Aston Martin di Lance Stroll. Partenza pulita per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Formula 1, Verstappen domina in Bahrain. Perez secondo: è doppietta Red Bull. Leclerc costretto al ritiro - askanews_ita : Max Verstappen domina al #BahrainGP, Sainz quarto e fuori #Leclerc - Agenzia_Italia : Nuova stagione di Formula uno, ma la musica non cambia. La Ferrari arriva quarta con Carlos Sainz, mentre Charles L… - notiziasportiva : ????? Max Verstappen domina il GP del Bahrain e vince la prima gara del Mondiale 2023! ???? Carlos Sainz arriva 4° ma… - il_ring : RT @Mat14_05: Post #BahrainGP su @il_ring NIENTE DI NUOVO NEL DESERTO: VERSTAPPEN DOMINA IN BAHRAIN -

