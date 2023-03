Veronica Peparini: chi è, età, carriera, Amici, chi è il fidanzato Andreas Muller, figli, foto e Instagram (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Canale 5 con Amici, il talent show di successo che vede alla conduzione, da sempre, Maria De Filippi. Ora che il serale si avvicina i cantanti e i ballerini, giovani talenti, devono continuare a mettersi alla prova. E nella puntata di oggi la gara di ballo verrà giudicata anche da Veronica Peparini, ex maestra della scuola più famosa di sempre. Veronica Peparini e la passione per la danza Veronica Peparini (alta 170 cm)è nata a Roma il 25 febbraio del 1971 ed è una nota coreografa e ballerina. Ha iniziato a studiare danza a 11 anni, poi si è perfezionata all’estero. Infatti, sin dalla sua tenera età ha scoperto il mondo della danza e del ballo. La sua fiamma scatta proprio da bambina: sia lei, sia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Canale 5 con, il talent show di successo che vede alla conduzione, da sempre, Maria De Filippi. Ora che il serale si avvicina i cantanti e i ballerini, giovani talenti, devono continuare a mettersi alla prova. E nella puntata di oggi la gara di ballo verrà giudicata anche da, ex maestra della scuola più famosa di sempre.e la passione per la danza(alta 170 cm)è nata a Roma il 25 febbraio del 1971 ed è una nota coreografa e ballerina. Ha iniziato a studiare danza a 11 anni, poi si è perfezionata all’estero. Infatti, sin dalla sua tenera età ha scoperto il mondo della danza e del ballo. La sua fiamma scatta proprio da bambina: sia lei, sia ...

