Verona | Zaffaroni | «Troppa tensione | il pari va accettato»

(Di domenica 5 marzo 2023) Marco, allenatore del, ha parlato dopo il fischio finale del match contro lo Spezia: le dichiarazioni Marco, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro lo Spezia. LE PAROLE – «E’ stata una partita tirata, oggi posta in palio alta e. Siamo partiti molto bene, abbiamo creato le occasioni per fare gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto anche un’occasione clamorosa, ma ora accettiamo questo risultato e pensiamo immediatamente alla prossima». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Queste le parole del tecnico del, Marco, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida esterna contro lo Spezia, terminata con il punteggio di 0 - 0. "È stata una ...

Spezia-Verona, subito una tegola per Zaffaroni: caviglia k.o. per Ngonge, cambio obbligato TUTTO mercato WEB

AGI - Termina in parità e senza reti il delicato scontro diretto per la salvezza tra Spezia ed Hellas Verona, valevole per la 25 giornata ... quella di Semplici sale a 21 punti, quella di Zaffaroni ...