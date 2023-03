Verona | Perilli | ‘Occhio Montipò | ti rubo il posto’ | Serie A

(Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-05 18:38:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Simone, portiere del, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale: “La maglia regalata a fine partita? Oggi c’erano tanti tifosi nel settore ospiti, era bello dare qualcosa anche a loro. Io ho fatto il mio, sono in porta per parare: ho saputo di dover giocare durante la riunione prima della partita, anche se sapevo cheavesse la febbre”. PENSIERO – “O sono il salvatore della patria o quello che affossa tutti (ride, ndr). Fortunatamente è andata bene. Ho fatto il mio, ci ho messo una pezza”. COMMENTO – “Va bene così, abbiamo dimostrato che ci siamo”. COSA MANCA – “Non lo so, ma ci siamo: se giochiamo con questo sacrificio metteremo in difficoltà tutti”. CON ...

Simone, portiere del, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale: 'La maglia regalata a fine partita Oggi c'erano tanti tifosi nel settore ospiti, era bello dare qualcosa ...All.: Semplici(3 - 4 - 2 - 1):, Magnani, Hien, Coppola, Faraoni (33' st Terracciano), Tameze, Duda (11' st Nielsen), Depaoli, Ngonge (9' pt Kallon), Lazovic (33' st Verdi), Gaich (33' ...(3 - 4 - 2 - 1):; Coppola, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Ngonge, Lazovic, Gaich. All. Zaffaroni.

Verona, debutto in Serie A per Perilli: la storia del portiere che ha fatto tremare l'Inter Calciomercato.com

Spezia e Verona, match delle 12,30 25a giornata finisce 0.0. Primo tempo meglio l’Hellas senza creare occasioni pericolose. Nella ripresa lo Spezia si sveglia ma, ad avere l’occasione per il vantaggio ...Nella giornata di oggi sono andati sin qui in scena due match valevoli per il 25esimo turno di Serie A. A partire dalle 12.30 si sono affrontate al Picco lo Spezia di mister Leonardo Semplici e l’Hell ...