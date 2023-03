Verona, Perilli: «O ero il salvatore della patria o affossavo tutti» (Di domenica 5 marzo 2023) Simone Perilli, portiere del Verona, ha parlato dopo il suo esordio in Serie A nel pareggio per 0-0 contro lo Spezia Simone Perilli, portiere del Verona, ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 con lo Spezia. LE PAROLE – «Ho saputo di dover giocare durante la riunione prima della partita, ma già sapevo che Montipò aveva la febbre. Ho pensato che sarei stato o il salvatore della patria o quello che avrebbe affossato tutti, ma fortunatamente è andata bene. Ho fatto il mio, ci ho messo una pezza come potevo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Simone, portiere del, ha parlato dopo il suo esordio in Serie A nel pareggio per 0-0 contro lo Spezia Simone, portiere del, ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 con lo Spezia. LE PAROLE – «Ho saputo di dover giocare durante la riunione primapartita, ma già sapevo che Montipò aveva la febbre. Ho pensato che sarei stato o ilo quello che avrebbe affossato, ma fortunatamente è andata bene. Ho fatto il mio, ci ho messo una pezza come potevo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

