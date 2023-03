Verona, Braaf: «Abbiamo tutto per affrontare lo Spezia al meglio» (Di domenica 5 marzo 2023) Jayden Braaf, attaccante del Verona, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro lo Spezia: le dichiarazioni Jayden Braaf, attaccante del Verona, ha parlato a Sky Sport prima del match contro lo Spezia. LE PAROLE – «E’ stata un buona settimana, siamo pronti per giocare questa gara. Sappiamo che sarà una battaglia, una partita dura e delicata, ma Abbiamo tutto per affrontarla al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Jayden, attaccante del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro lo: le dichiarazioni Jayden, attaccante del, ha parlato a Sky Sport prima del match contro lo. LE PAROLE – «E’ stata un buona settimana, siamo pronti per giocare questa gara. Sappiamo che sarà una battaglia, una partita dura e delicata, maper affrontarla al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #SpeziaVerona, parla così l'attaccante gialloblù - apetrazzuolo : VERONA - Braaf: 'Con lo Spezia sarà una battaglia, abbiamo tutto per fare bene' - TuttoHellasVer1 : Corriere dello Sport - La moviola di Fiorentina-Verona: Bene La Penna, Amrabat-Braaf non c’è rosso… - TuttoHellasVer1 : Corriere dello Sport - La moviola di Fiorentina-Verona: Bene La Penna, Amrabat-Braaf non c’è rosso… - Fedelucco : Zona goal: i 'goal' si comprano al mercato...ma sono merce 'cara'. Se non metti i soldi, ti devi affidare alle idee… -