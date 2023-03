Verissimo, Soleil Sorge in studio con la mamma Wendy Kay: “Il suo tumore è tornato con mestasi nel bacino. Ora sono adulta, posso starle vicino” (Di domenica 5 marzo 2023) Soleil Sorge e la mamma Wendy Kay sono state ospiti a Verissimo e a Silvia Toffanin hanno raccontato il duro percorso che affrontano, insieme, ormai da diversi anni. Kay ha avuto un tumore al seno nel 2007, tornato nel 2012. E oggi di nuovo: “Alcune cellule hanno metastatizzato nel bacino ed ora mia madre si trova a combattere di nuovo… Quando è arrivata la diagnosi, c’è stato un momento di grande sconforto perché pensavamo di esserci lasciate tutto alle spalle. In questo momento la situazione è stabile ma purtroppo la paura rimane sempre“. Le due hanno partecipato assieme a Pechino Express e Soleil, guardando la mamma negli occhi, commossa le dice “prendo esempio da te costantemente, sei la mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023)e laKaystate ospiti ae a Silvia Toffanin hanno raccontato il duro percorso che affrontano, insieme, ormai da diversi anni. Kay ha avuto unal seno nel 2007,nel 2012. E oggi di nuovo: “Alcune cellule hanno metastatizzato neled ora mia madre si trova a combattere di nuovo… Quando è arrivata la diagnosi, c’è stato un momento di grande sconforto perché pensavamo di esserci lasciate tutto alle spalle. In questo momento la situazione è stabile ma purtroppo la paura rimane sempre“. Le due hanno partecipato assieme a Pechino Express e, guardando lanegli occhi, commossa le dice “prendo esempio da te costantemente, sei la mia ...

