Verissimo, Antonino Spinalbese: “Ginevra Lamborghini mi ha colpito per la sua purezza, credo che con lei sia assolutamente possibile sperare di…” (Di domenica 5 marzo 2023) Antonino Spinalbese è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. L’ex concorrente del Grande Fratello vip 7, dopo sei mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia, ha potuto riabbracciare la sua piccola Luna Marì. “Pensavo mi avesse un po’ dimenticato ma non era così“, ha ammesso Antonino, aggiungendo: Pensavo non soffrisse così tanto il distacco, ma invece si ricorda di me. L’abbraccio è stato particolare, è durato tre minuti e venti. Cercavo di capire se si stesse davvero ricordando di me. Ero sorpreso, è il ricordo più bello da quando l’ho avuta. Sono davvero tanto fortunato, è esattamente quello che ho sempre desiderato, avere una figlia femmina tenera, e lei lo è. Sul rapporto con la madre della sua bambina, Belen Rodriguez: Il rapporto è legato ... Leggi su isaechia (Di domenica 5 marzo 2023)è stato ospite di Silvia Toffanin a, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. L’ex concorrente del Grande Fratello vip 7, dopo sei mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia, ha potuto riabbracciare la sua piccola Luna Marì. “Pensavo mi avesse un po’ dimenticato ma non era così“, ha ammesso, aggiungendo: Pensavo non soffrisse così tanto il distacco, ma invece si ricorda di me. L’abbraccio è stato particolare, è durato tre minuti e venti. Cercavo di capire se si stesse davvero ricordando di me. Ero sorpreso, è il ricordo più bello da quando l’ho avuta. Sono davvero tanto fortunato, è esattamente quello che ho sempre desiderato, avere una figlia femmina tenera, e lei lo è. Sul rapporto con la madre della sua bambina, Belen Rodriguez: Il rapporto è legato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Francy_700 : RT @HSeriale: Antonino a verissimo cercando in tutti i modi di non far capire che a lui non frega un cazzo della lambo tarocca #gfvip - Gazzettino : Antonino Spinalbese choc a Verissimo: «Mio padre si è suicidato perché era solo. Mi porterò i sensi di colpa per tu… - katiuscia_penzo : RT @_impeppe03_: “Antonino mi ha fatto un regalo.” SEMPRE DOPO VERISSIMO EH, MUTI. #gintonic - pinguina43 : RT @IsaeChia: #Verissimo, Antonino Spinalbese: “Ginevra Lamborghini mi ha colpito per la sua purezza, credo che con lei sia assolutamente p… - IsaeChia : #Verissimo, Antonino Spinalbese: “Ginevra Lamborghini mi ha colpito per la sua purezza, credo che con lei sia assol… -