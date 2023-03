Verissimo, Antonino Spinalbese choc: «Mio padre si è suicidato, sento ancora i sensi di colpa» (Di domenica 5 marzo 2023) Antonino Spinalbese si è raccontato nel salotto di Verissimo: l'ex concorrente del GfVip ha confessato a Silvia Toffanin le sue emozioni più profonde che sono tutte legate al grande... Leggi su leggo (Di domenica 5 marzo 2023)si è raccontato nel salotto di: l'ex concorrente del GfVip ha confessato a Silvia Toffanin le sue emozioni più profonde che sono tutte legate al grande...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Imy99Imy : RT @Giolis80: Antonino che dice a Verissimo di essere una persona che non porta rancore. Sì, l’abbiamo visto con Oriana! #oriele #gfvip - LallaBabi70 : RT @_impeppe03_: “Domenica aprirà il suo cuore a Verissimo Antonino Spinalbese.” IL SUO CUORE: #gintonic - Francy_700 : RT @HSeriale: Antonino a verissimo cercando in tutti i modi di non far capire che a lui non frega un cazzo della lambo tarocca #gfvip - Gazzettino : Antonino Spinalbese choc a Verissimo: «Mio padre si è suicidato perché era solo. Mi porterò i sensi di colpa per tu… - katiuscia_penzo : RT @_impeppe03_: “Antonino mi ha fatto un regalo.” SEMPRE DOPO VERISSIMO EH, MUTI. #gintonic -