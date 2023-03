Verissimo | Antonino Spinalbese choc | «Mio padre si è suicidato | sento ancora i sensi di colpa»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarmignanoT : RT @_impeppe03_: “Antonino mi ha fatto un regalo.” SEMPRE DOPO VERISSIMO EH, MUTI. #gintonic - ritaiaff1 : RT @ChiaraIvancic_: Queste sono le parole di Antonino su Ginevra a Verissimo ?? #gintonic - ChiaraIvancic_ : Queste sono le parole di Antonino su Ginevra a Verissimo ?? #gintonic - nelnomedeltrash : @sunflowersv Ritiene Antonino abbia dato un palo a verissimo - VecchioliSandr1 : RT @Giolis80: Antonino che dice a Verissimo di essere una persona che non porta rancore. Sì, l’abbiamo visto con Oriana! #oriele #gfvip -

Spinalbese a: 'Belen Rapporti solo per mia figlia Luna. Ginevra potrebbe essere la donna giusta per me' Gf Vip, Luca Onestini imita Alberto De Pisis: il siparietto è esilarante La ...Spinalbese si è raccontato nel salotto di: l'ex concorrente del GfVip ha confessato a Silvia Toffanin le sue emozioni più profonde che sono tutte legate al grande amore che nutre ...Spinalbese , ospite dida Silvia Toffanin dopo il Grande Fratello Vip , ha parlato del suo rapporto con Belen Rodriguez svelando anche come procede la sua frequentazione con Ginevra ...

Verissimo, Antonino: “Con Ginevra credo che sia possibile sperare ... Isa e Chia

Antonino Spinalbese si è raccontato nel salotto di Verissimo: l'ex concorrente del GfVip ha confessato a Silvia Toffanin le sue emozioni più profonde che sono tutte legate al ...Antonino Spinalbese, reduce dall'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, si è raccontato in una lunga intervista a Verissimo: dal rapporto con Belen Rodriguez a quello con Ginevra Lamborghini.