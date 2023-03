Ventitreesima giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 5 marzo 2023) Botta e risposta tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund nella. I bavaresi, infatti, battono lo Stoccarda in trasferta(1-2) e rispondono cosi al Borussia Dortmund che, nell’anticipo del venerdi, aveva steso con l’identico risultato il Lipsia(2-1)- Entrambe sono cosi sempre appaiate al comando della classifica. Nelle altre sfide, si registra il passo falso dell’Union Berlino, bloccato dal Colonia(0-0), e del Friburgo contro il Borussia M’Gladbach. Successi importanti per il Mainz sull’Hoffenheim(1-0), per l’Augsburg sul Werder Brema(2-1), e per lo Schalke 04, che espugna il campo del Bochum(0-2). Nei posticipi, il Bayer Leverkusen travolge l’Hertha Berlino(4-1), mentre termina in parità Wolfsburg-Eintracht Francoforte(2-2)....