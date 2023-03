"Vanno fermati i trafficanti". Meloni risponde all'appello del Papa: la priorità (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole del Papa che all'Angelus ha invocato che non si ripetano più stragi come quella di Cutro vengono fatte proprie dal governo. La premier Giorgia Meloni ribadisce che la priorità resta quella di fermare scafisti e morti in mare, mentre il vicepremier Matteo Salvini conferma che la lotta ai trafficanti di esseri umani sarà rafforzata. Il ministro degli Esteri Tajani chiama invece di nuovo in causa l'Europa ripetendo che stabilire a livello Ue la politica dei flussi resta fondamentale per evitare il ripetersi di tragedie come quella di Crotone. E sul tema migranti interviene anche l'associazione magistrati ribadendo che l'obbligo di salvataggio resta inderogabile e ricordando che non ci sono norme che possano impedire di fuggire da guerre e miseria Giorgia Meloni in un messaggio sui social ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole delche all'Angelus ha invocato che non si ripetano più stragi come quella di Cutro vengono fatte proprie dal governo. La premier Giorgiaribadisce che laresta quella di fermare scafisti e morti in mare, mentre il vicepremier Matteo Salvini conferma che la lotta aidi esseri umani sarà rafforzata. Il ministro degli Esteri Tajani chiama invece di nuovo in causa l'Europa ripetendo che stabilire a livello Ue la politica dei flussi resta fondamentale per evitare il ripetersi di tragedie come quella di Crotone. E sul tema migranti interviene anche l'associazione magistrati ribadendo che l'obbligo di salvataggio resta inderogabile e ricordando che non ci sono norme che possano impedire di fuggire da guerre e miseria Giorgiain un messaggio sui social ...

