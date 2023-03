Valditara loda il “preside coraggioso” del liceo Carducci che ha scritto agli studenti dopo lo striscione anarchico contro di lui e Meloni (Di domenica 5 marzo 2023) Uno striscione con la scritta “Ma quale merito, la vostra è solo violenza” accompagnato da due “A” di anarchia, oltre a due foto a testa in giù – quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la sua – hanno fatto cambiare idea al ministro dell’Istruzione del merito Giuseppe Valditara. Non tutte le lettere dei presidi agli studenti vanno condannate, alcune anzi meritano i suoi complimenti perché il dirigente scolastico del liceo classico Giosuè Carducci di Milano è stato “coraggioso” e “consapevole del suo alto ruolo istituzionale”. Un tweet del ministro è destinato a far discutere perché arriva a pochi giorni dalla sua intemerata contro la preside del liceo Leonardo da Vinci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Unocon la scritta “Ma quale merito, la vostra è solo violenza” accompagnato da due “A” di anarchia, oltre a due foto a testa in giù – quella dellante del Consiglio Giorgiae la sua – hanno fatto cambiare idea al ministro dell’Istruzione del merito Giuseppe. Non tutte le lettere dei presidivanno condannate, alcune anzi meritano i suoi complimenti perché il dirigente scolastico delclassico Giosuèdi Milano è stato “” e “consapevole del suo alto ruolo istituzionale”. Un tweet del ministro è destinato a far discutere perché arriva a pochi giorni dalla sua intemerataladelLeonardo da Vinci ...

