"Vagnati a Monza: l'esperienza di una missione di successo" (Di domenica 5 marzo 2023) TORINO – missione di mercato in città brianzola per i granata. Il direttore tecnico Davide Vagnati, accompagnato dal suo vice Emiliano Moretti, è sceso in campo ieri pomeriggio all'U-Power Stadium di Monza, tribuna d'onore, per seguire il match tra i padroni di casa e l'Empoli. Ma perché la presenza del duo granata? La risposta è semplice: cercare un terzino sinistro! Tra i giocatori che hanno attirato l'attenzione del direttore tecnico del club di via dell'Arcivescovado c'è l'esterno dell'Empoli, Fabiano Parisi, giovane talento di 22 anni. La stella dell'U21 non è passata inosservata, tanto che la società granata l'aveva già avvicinata con una proposta di prestito con obbligo di riscatto nel dicembre scorso. Peccato che gli toscani fossero già in pieno cammino verso la salvezza e difficilmente avrebbero lasciato andare un giocatore ...

