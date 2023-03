Va in ospedale per un’ulcera ma muore poco dopo: cosa hanno scoperto (Di domenica 5 marzo 2023) Un padre di due figli di 47 anni è morto dopo aver trascorso circa 200 ore in pronto soccorso. Si pensava che l’uomo avesse un’ulcera allo stomaco ma la diagnosi era in realtà ben peggiore. Il protagonista di questa triste vicenda è morto lo scorso 17 febbraio 2023. L’uomo è arrivato al pronto soccorso vomitando sangue. I medici sembra che in realtà sapessero che il 47enne aveva qualcosa di ben peggiore di un’ulcera. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tragedia in campo, il calciatore si accascia a terra e muore: è successo davanti a tutti Leggi anche: La tragedia di Massimo Ambrosini: “Mio figlio è incurabile” Tumore scambiato per ulcera: un uomo muore al pronto soccorso Il protagonista di questa tragedia è Danny Johnston, un uomo di 47 anni e padre di ... Leggi su tvzap (Di domenica 5 marzo 2023) Un padre di due figli di 47 anni è mortoaver trascorso circa 200 ore in pronto soccorso. Si pensava che l’uomo avesseallo stomaco ma la diagnosi era in realtà ben peggiore. Il protagonista di questa triste vicenda è morto lo scorso 17 febbraio 2023. L’uomo è arrivato al pronto soccorso vomitando sangue. I medici sembra che in realtà sapessero che il 47enne aveva qualdi ben peggiore di. (Continuale foto) Leggi anche: Tragedia in campo, il calciatore si accascia a terra e: è successo davanti a tutti Leggi anche: La tragedia di Massimo Ambrosini: “Mio figlio è incurabile” Tumore scambiato per ulcera: un uomoal pronto soccorso Il protagonista di questa tragedia è Danny Johnston, un uomo di 47 anni e padre di ...

